PROGRAMME DES RANDONNEES Octobre 2021

– Samedi 02 Octobre : BEAUMONT EN AUGE – Place de l’Eglise (14h00) – 12 kms

-Jeudi 07 Octobre : NORREY EN AUGE – Parking de l’Eglise (14h00) – 10 kms

– Samedi 16 Octobre : DIVES SUR MER – Parking de la gare (14h00) – 09 kms

– Jeudi 21 Octobre : BONNEBOSQ – Parking de la mairie (13h45) – 10 kms NOTA BENE

co-voiturage au départ de Cambremer Parking de l’Europe à 13h30 précises avec masque obligatoire – 3.00€ ou gratuit pour licencié Ufolep – Site internet : www.rayoncambremerien.fr Rayon Cambremérien

