Randonnées | Rando Kreiz Breizh Rostrenen, 30 novembre 2021, Rostrenen.

Rostrenen Côtes d’Armor Rostrenen Chaque semaine, l’association Rando Kreiz Breizh propose des randonnées.

Départ de Rostrenen, Salle des Fêtes à 13h45 ou Rendez-vous à 14h sur place. LES RANDOS DU MOIS : Jeudi 2 « Pont Even » 14h parking de la discothèque Lundi 6 « Logueltas » 14h st Nicolas étang de Beaucours

Jeudi 9 « Trémargat bourg » 14h salle polyvalente de Trémargat Lundi 13 « Lanrivain Coz Salou » 14h Lanrivain

Jeudi 16 « Circuit VTT » 14h Pont Len Glomel Lundi 20 « Kerlouet » 14h salle polyvalente de Plelauff

Jeudi 23 « Toul An Dol » 14h salle polyvalente de Plouguernevel Lundi 27 « Kerandouaron » 13h45 Salle de fêtes de Rostrenen

Jeudi 30 « Bois de Kerbescond » 13h45 Salle des fêtes de Rostrenen Adhésion à l’année à l’association. http://rando22110.chez.com/ Chaque semaine, l’association Rando Kreiz Breizh propose des randonnées.

Jeudi 30 « Bois de Kerbescond » 13h45 Salle des fêtes de Rostrenen Adhésion à l’année à l’association. Salle des Fêtes Place du Bourg Kozh Rostrenen

