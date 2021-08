Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire, Mauges-sur-Loire RANDONNÉES RAMASSAGE DE DÉCHETS DANS LES MAUGES Mauges-sur-Loire Mauges-sur-Loire Catégories d’évènement: Maine-et-Loire

Mauges-sur-Loire

RANDONNÉES RAMASSAGE DE DÉCHETS DANS LES MAUGES Mauges-sur-Loire, 18 septembre 2021, Mauges-sur-Loire. RANDONNÉES RAMASSAGE DE DÉCHETS DANS LES MAUGES 2021-09-18 09:30:00 – 2021-09-18 12:00:00 Place du Bourg Davy LA POMMERAYE

Mauges-sur-Loire Maine-et-Loire Le centre social Val’Mauges coordonne une matinée de ramassage de déchets en lien avec le mouvement planétaire World Clean Up Day. Rendez-vous seul, en famille ou entre amis à 9h30 : à Bourgneuf en Mauges – Préau à l’arrière de la bibliothèque

à La Pommeraye – Place du Bourg Davy devant le Centre Social

à Montjean sur Loire – Place de l’église

à Saint Laurent du Mottay – Parking de la salle des sports

à Botz en Mauges – Place de la mairie

Catégories d'évènement: Maine-et-Loire, Mauges-sur-Loire