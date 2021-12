Sablons sur Huisne Sablons sur Huisne Orne, Sablons sur Huisne Randonnées pédestres mensuelles du dimanche matin Sablons sur Huisne Sablons sur Huisne Catégories d’évènement: Orne

Randonnées pédestres mensuelles du dimanche matin Sablons sur Huisne, 18 septembre 2022, Sablons sur Huisne. Randonnées pédestres mensuelles du dimanche matin Parking à côté de l’Huisne Condeau Sablons sur Huisne

2022-09-18 09:15:00 09:15:00 – 2022-12-11 Parking à côté de l’Huisne Condeau

Sablons sur Huisne Orne Randonnée pédestre un dimanche matin par mois.

2ème semestre : 18/09 (rando à thème : nature propre), 16/10, 20/11, 11/12. Pratique : rendez-vous à Condeau sur le parking à côté de l’Huisne – départ à 9h15 – parcours d’environ 9 km. Une organisation de l’Association 2D. Randonnée pédestre un dimanche matin par mois.

