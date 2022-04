Randonnées pédestres La Mothe-Saint-Héray La Mothe-Saint-Héray Catégories d’évènement: Deux-Sèvres

La Mothe-Saint-Héray Deux-Sèvres La Mothe-Saint-Héray 5 EUR Randonnées pédestres : : Découverte de villages anciens, lavoirs et fontaines au bord de la Sèvre Niortaise 2 parcours fléchés de 8km et 15 km 5€ Accueil et inscription sur place à la Mothe St Héray

Départ de 8h30 à 9h30

Ravitaillements sur le parcours

Pensez à apporter votre gobelet ! Gratuit pour les moins de 12 ans

La Mothe-Saint-Héray

