Randonnées pédestres hebdomadaires du jeudi Sablons sur Huisne

2022-01-06 – 2022-06-30

Sablons sur Huisne Orne Randonnée pédestre tous les jeudis.

Lieu de départ à confirmer à chaque sortie au 02 33 73 37 94

Horaires : à 14h pour la période heure d’hiver & à 9h30 pour la période heure d’été

