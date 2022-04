Randonnées pédestres gratuites chaque dimanche au Salève Autre lieu, 10 avril 2022, Genève.

Randonnées pédestres gratuites chaque dimanche au Salève

du dimanche 10 avril au dimanche 22 janvier 2023 à Autre lieu

Tous les dimanches, les amoureux de randonnées pédestres se donnent rendez-vous **à 10h au terminus du bus 8 à Veyrier-Douane**, Route du Pas de l’Echelle 111, 1255 Veyrier (et non à Veyrier-Tournettes). Le départ est à 10h05 précise et le groupe attend le bus 8 qui part de la Gare Cornavin à 9h42. Un responsable de l’**Association Genevoise des Amis du Salève (AGAS)** vous y attend **par tous les temps**. Il n y a **pas d’inscription préalable**. Selon le circuit choisi, comptez 4 à 8 heures de marche (dont 3 heures de montée avec 800 mètres de dénivellation). Départ à pied du point RDV. ### Equipement De bonnes chaussures de marche (crampons en hiver si glace, chapeau et crème solaire en été), une veste imperméable ou parapluie, passeport, argent, pique-nique et boisson ainsi qu’une bonne condition physique sont indispensables. **Pour plus d’information:** Visitez le [site web officiel de Rando Salève](http://www.rando-saleve.net) Tel: +41 22 796 41 33

gratuit

Tous les dimanches des randonnées pédestres débutent à 10h au terminus du bus 8 à Veyrier-Douane, Route du Pas de l’Echelle 111, 1255 Veyrier

