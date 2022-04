Randonnées pédestres familiales Cany-Barville Cany-Barville Catégories d’évènement: Cany-Barville

Seine-Maritime

Randonnées pédestres familiales Cany-Barville, 1 mai 2022, Cany-Barville. Randonnées pédestres familiales Cany-Barville

2022-05-01 09:45:00 – 2022-05-01

Cany-Barville Seine-Maritime Cany-Barville Randonnées pédestres familiales du 1er mai.

Une boucle de 9km le matin : 9h30 accueil café croissants – 10h00 départ de la 1ère boucle.

Une boucle de 12 km l’après-midi : 13h45 accueil – 14h00 départ de la seconde boucle..

Rdv à la salle du bailliage de Caux.

A 12h30, pique nique tiré du sac, salle du baillage de Caux. .

Tarif 2€ pour une randonnée ou 3€ les deux. Gratuit/-12 ans. Randonnées pédestres familiales du 1er mai.

Une boucle de 9km le matin : 9h30 accueil café croissants – 10h00 départ de la 1ère boucle.

Une boucle de 12 km l’après-midi : 13h45 accueil – 14h00 départ de la seconde boucle..

Rdv à la salle du… +33 6 20 18 37 43 Randonnées pédestres familiales du 1er mai.

Une boucle de 9km le matin : 9h30 accueil café croissants – 10h00 départ de la 1ère boucle.

Une boucle de 12 km l’après-midi : 13h45 accueil – 14h00 départ de la seconde boucle..

Rdv à la salle du bailliage de Caux.

A 12h30, pique nique tiré du sac, salle du baillage de Caux. .

Tarif 2€ pour une randonnée ou 3€ les deux. Gratuit/-12 ans. Cany-Barville

dernière mise à jour : 2022-04-17 par

Détails Catégories d’évènement: Cany-Barville, Seine-Maritime Autres Lieu Cany-Barville Adresse Ville Cany-Barville lieuville Cany-Barville Departement Seine-Maritime

Randonnées pédestres familiales Cany-Barville 2022-05-01 was last modified: by Randonnées pédestres familiales Cany-Barville Cany-Barville 1 mai 2022 Cany-Barville seine-maritime

Cany-Barville Seine-Maritime