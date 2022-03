Randonnées pédestres et VTT Saint-Pal-de-Mons Saint-Pal-de-Mons Catégories d’évènement: Haute-Loire

Saint-Pal-de-Mons

Randonnées pédestres et VTT

2022-04-03

2022-04-03 – 2022-04-03

Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire Saint-Pal-de-Mons Venez découvrir, le 3 avril, les chemins et panoramas autour de la commune de St-Pal-de-Mons /

4 circuits pédestres : 6, 12, 18, 25 km

et 2 circuits VTT : 25, 40 km

organisés par l’association USE S’MELL +33 6 85 38 90 79 http://www.lesmarchesduvelay-tourisme.fr/ Saint-Pal-de-Mons

