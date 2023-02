Randonnées pédestres et VTT Lizant Catégories d’Évènement: Lizant

Vienne

Randonnées pédestres et VTT, 12 mars 2023, Lizant . Randonnées pédestres et VTT Lizant Vienne

2023-03-12 – 2023-03-12 Lizant

Vienne 2 circuits randonnées pédestres : 10 & 14 km

3 circuits VTT : 23, 35 & 44 km – casque obligatoire

Départ libre depuis la salle des fêtes

Inscriptions à partir de 8h

Ravitaillement à mi- parcours (pensez à votre gobelet)

+33 5 17 34 11 39

