79300 Bressuire EUR 3 6 L’ APE des écoles publiques de Terves et la Semelle Tervaise vous proposent:

-2 circuits pédestres, de 5 kms avec des jeux d’énigmes pour les enfants, accessible en poussette et de 10 kms.

-3 circuits VTT de 30, 45 et 60 kms.

Inscriptions sur place. Départ entre 8 h et 10 h. +33 5 49 65 11 86 non communiqué

