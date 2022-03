RANDONNÉES PÉDESTRES ET VTT À BOCÉ Baugé-en-Anjou Baugé-en-Anjou Catégories d’évènement: Baugé-en-Anjou

RANDONNÉES PÉDESTRES ET VTT À BOCÉ Baugé-en-Anjou, 26 juin 2022

2022-06-26 07:30:00 – 2022-06-26

Baugé-en-Anjou Maine-et-Loire 3 EUR Au départ de la mairie de Bocé entre 7h30 et 10h

Pédestres 10 et 16 km / VTT 30 et 50 km / VTT famille 17 km Randonnées pédestres et VTT à Bocé comitedesfetesdeboce@gmail.com +33 6 18 80 00 72 Au départ de la mairie de Bocé entre 7h30 et 10h

Pédestres 10 et 16 km / VTT 30 et 50 km / VTT famille 17 km Baugé-en-Anjou

