RANDONNÉES PÉDESTRES EA L’HIPPODROME Les Rairies, 11 juin 2022, Les Rairies.

RANDONNÉES PÉDESTRES EA L’HIPPODROME Les Rairies

2022-06-11 09:00:00 – 2022-06-11 15:30:00

Les Rairies Maine-et-Loire Les Rairies

EUR 2 Événement organisé par l’Association Hiaraka Miasa Isika, au profit de l’école d’apprentissage agricole de Port Bergé à Madagascar.

Au programme :

– Randonnée ludique de 7 km (départ le matin à 9h30 ou départ l’après-midi à 14h30)

– Randonnée classique de 12 km en forêt de Chambiers (départ le matin à partir de 9h en groupe ou individuel jusqu’à 10h30 et départ l’après-midi à partir de 14h en groupe ou en individuel jusqu’à 15h)

Inscriptions : 5€ par participant.

RDV à l’hippodrome des Rairies à partir de 9h, ravitaillement sur le parcours.

Restauration à emporter ou à déguster sur place.

Réservation ou Inscription souhaitées.

Cuvée HIARAKA : Dégustation et vente sur place d’un cru Bourgogne

Beaujolais CHENAS

L’association Hiaraka Miasa Isika est née voici plus de 10 ans (Travaillons ensemble en français), l’objet de cette association n’est pas de donner sans retour, mais de semer de la formation pour que chaque petite graine, puisse germer et planter des racines dans la terre, notre objectif étant de former des jeunes aux métiers de la terre, de les aider à monter un projet viable et de les soutenir par des conseils et des aménagements à l’investissement, afin que chaque élève formé puisse dans son village réussir à nourrir sa famille et qu’il puisse servir de modèle dans son village.

L’association finance à 100/100 les frais de fonctionnement, les salaires des 6 professeurs, l’entretien du matériel. Cela représente plus de 10 000€/an, financés exclusivement par de généreux donateurs et des manifestations (Randonnée pédestre en juin et week-end théâtre en novembre).

Depuis 3 ans nous avons entre 40 et 50 élèves.

Une spécificité de notre association : un euro versé= un euro viré à Madagascar, en un mot les bénévoles qui participent à la vie de notre asso prennent totalement en charge les petits frais de fonctionnement.

Un autre projet ; la culture de l’Artemisia, une plante qui a des propriétés pour soigner le paludisme qui est la cause de mortalité importante à Madagascar, en particulier en brousse. L’Artemisia se cultive comme le tabac et le climat local est particulièrement adapté pour cette culture.

Venez randonner autour de l’hippodrome des Rairies ou en forêt de Chambiers

+33 6 40 50 54 16

Événement organisé par l’Association Hiaraka Miasa Isika, au profit de l’école d’apprentissage agricole de Port Bergé à Madagascar.

Au programme :

– Randonnée ludique de 7 km (départ le matin à 9h30 ou départ l’après-midi à 14h30)

– Randonnée classique de 12 km en forêt de Chambiers (départ le matin à partir de 9h en groupe ou individuel jusqu’à 10h30 et départ l’après-midi à partir de 14h en groupe ou en individuel jusqu’à 15h)

Inscriptions : 5€ par participant.

RDV à l’hippodrome des Rairies à partir de 9h, ravitaillement sur le parcours.

Restauration à emporter ou à déguster sur place.

Réservation ou Inscription souhaitées.

Cuvée HIARAKA : Dégustation et vente sur place d’un cru Bourgogne

Beaujolais CHENAS

L’association Hiaraka Miasa Isika est née voici plus de 10 ans (Travaillons ensemble en français), l’objet de cette association n’est pas de donner sans retour, mais de semer de la formation pour que chaque petite graine, puisse germer et planter des racines dans la terre, notre objectif étant de former des jeunes aux métiers de la terre, de les aider à monter un projet viable et de les soutenir par des conseils et des aménagements à l’investissement, afin que chaque élève formé puisse dans son village réussir à nourrir sa famille et qu’il puisse servir de modèle dans son village.

L’association finance à 100/100 les frais de fonctionnement, les salaires des 6 professeurs, l’entretien du matériel. Cela représente plus de 10 000€/an, financés exclusivement par de généreux donateurs et des manifestations (Randonnée pédestre en juin et week-end théâtre en novembre).

Depuis 3 ans nous avons entre 40 et 50 élèves.

Une spécificité de notre association : un euro versé= un euro viré à Madagascar, en un mot les bénévoles qui participent à la vie de notre asso prennent totalement en charge les petits frais de fonctionnement.

Un autre projet ; la culture de l’Artemisia, une plante qui a des propriétés pour soigner le paludisme qui est la cause de mortalité importante à Madagascar, en particulier en brousse. L’Artemisia se cultive comme le tabac et le climat local est particulièrement adapté pour cette culture.

Les Rairies

dernière mise à jour : 2022-04-22 par