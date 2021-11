Bretoncelles Bretoncelles Bretoncelles, Orne Randonnées pédestres du mardi Bretoncelles Bretoncelles Catégories d’évènement: Bretoncelles

Bretoncelles Orne Monique vous invite à la suivre tous les mardis à 13h30 pour une randonnée pédestre d’environ 10 km et Roland un mardi sur 2 à 9h30 pour une randonnée d’environ 5 km. Pratique : rendez-vous sur le parking du gymnase à Bretoncelles.

+33 2 37 37 27 43

