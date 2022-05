Randonnées pédestres de la fraise La Geneytouse La Geneytouse Catégories d’évènement: 87400

Randonnées pédestres de la fraise place de l'église La Geneytouse
2022-06-05

2022-06-05 08:00:00 08:00:00 – 2022-06-05

place de l’église 87400 La Geneytouse Rdv à 8h place de l’église. 8 km à 2€, 12 kms, Payant. Rens. : 05 55 09 70 12 ou 06 87 03 14 70 Randonnées pédestres dans le cadre du marché aux fraises avec ravitaillements prévus de 8, 12 ou 18 km. Rdv à 8h place de l’église. 8 km à 2€, 12 kms, Payant. Rens. : 05 55 09 70 12 ou 06 87 03 14 70 place de l’église La Geneytouse

