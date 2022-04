Randonnées pédestres commentées Vesvres Vesvres Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Vesvres Côte-d’Or Vesvres L’association de village « Les Amis de la Virotte » organise deux marches commentées sur les environs de la commune de Vesvres. – Tour de la vallée- 15 km (Vesvres – Boussey – Saffres- La Roche d’Hys – Vitteaux –

Des commentaires vous seront donnés tout le long de cette marche sur les différents points

Des commentaires vous seront donnés tout le long de cette marche sur les différents points

