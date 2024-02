Randonnées pédestres accompagnées Naucelle, dimanche 7 janvier 2024.

Pour ressentir les prémices du printemps !

Chaque dimanche et lundi, le club des Randonneurs du Naucellois propose des randonnées accompagnées. Ces randonnées permettent de découvrir les paysages du Ségala sauvage de caractère et au-delà, dans un cadre sympathique et différent.

Vous pouvez essayer jusqu’à 3 randonnées sans adhérer au club.

– Durée entre 2h30 et 6h

– Contact et heure de départ consultez le programme (fichier pdf)

En fonction de la météo les itinéraires peuvent changer.

Le RDV est au départ de la randonnée, mais il est possible de covoiturer au départ de l’Intermarché de Naucelle.

Merci de contacter l’animateur si vous vous rendez directement sur place. EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-07

fin : 2024-02-26

Naucelle 12800 Aveyron Occitanie randonneurs_naucellois@orange.fr

