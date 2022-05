Randonnées pédestres accompagnées en mai et juin Naucelle, 1 mai 2022, Naucelle.

Randonnées pédestres accompagnées en mai et juin Naucelle

2022-05-01 – 2022-06-30

Naucelle Aveyron Naucelle

EUR Chaque dimanche et lundi, le club des Randonneurs du Naucellois propose des randonnées accompagnées. Ces randonnées permettent de découvrir les paysages du Ségala sauvage de caractère et au-delà, dans un cadre sympathique et différent.

Durée : entre 2h15 et 4h

Contact et heure de départ : consultez le programme (fichier pdf)

En fonction de la météo les itinéraires peuvent changer.

Le RDV est au départ de la randonnée, mais il est possible de covoiturer au départ de l’Intermarché de Naucelle.

Merci de contacter l’animateur si vous vous rendez directement sur place.

Appréciez l’éveil de la nature !

