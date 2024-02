RANDONNÉES PÉDESTRE VTT ET CYCLO Route de Candé Vallons-de-l’Erdre, dimanche 10 mars 2024.

Randonnées pédestre, VTT et cyclo organisée par le Comité des Fêtes de Freigné.

Randonnées annuelle pédestre, VTT et cyclo :

– Randonnée pédestre de 8, 13 et 18 kms,

– Randonnée VTT de 20 et 40 kms,

– Randonnée cyclo de 80 kms

1 ravitaillement pour le 8 kms et au-delà 2 ravitaillements puis en fin de parcours l’apéro et le repas chaud à la Salle des Sports.

Organisée par le Comité des Fêtes à Vallons-de-l’Erdre (Freigné).

Inscription par téléphone. 4 4 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-10 08:00:00

fin : 2024-03-10

Route de Candé Parking de la Salle des Sports

Vallons-de-l’Erdre 44540 Loire-Atlantique Pays de la Loire

