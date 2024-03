Randonnées pédestre et VTT, dans le cadre d’une journée de solidarité Airvault, dimanche 14 avril 2024.

L’association » Les Cimentiers du Poitou » organise une journée de solidarité au profit de l’association « O’ Monde des extra-ordinaire » (association dédiée à Léna Saintenoy). L’intégralité des bénéfices sera reversée à l’association. Cette journée aura lieu le samedi 14 avril à la prairie de Soulièvres à Airvault. Inscriptions aux randonnées pédestres de 5 à 7 km et des randonnées vélo de 20 à 25 km, à partir de 8 h 30 et départ à 9 h. Allure modérée. Tarifs 5 € par adulte, gratuit pour les moins de 18 ans. Buvette sur place et vente de goodies. .

Début : 2024-04-14 08:30:00

fin : 2024-04-14

Airvault 79600 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine lescimentiers@gmail.com

