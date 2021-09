Landes-sur-Ajon Landes-sur-Ajon Calvados, Landes-sur-Ajon Randonnées pédestre et VTT à Landes-sur-Ajon Landes-sur-Ajon Landes-sur-Ajon Catégories d’évènement: Calvados

Randonnées pédestre et VTT à Landes-sur-Ajon Landes-sur-Ajon, 3 octobre 2021, Landes-sur-Ajon. Randonnées pédestre et VTT à Landes-sur-Ajon 2021-10-03 14:00:00 – 2021-10-03

Landes-sur-Ajon Calvados Landes-sur-Ajon L'association Landes Animation organise des randonnées pédestre et VTT d'environ 2h30, avec un goûter offert au retour. Inscription obligatoire avant le 1er octobre. Pass sanitaire obligatoire.

