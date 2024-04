RANDONNÉES PÉDESTRE ET VTT À CONTIGNÉ Salle des loisirs Les Hauts-d’Anjou, dimanche 21 avril 2024.

RANDONNÉES PÉDESTRE ET VTT À CONTIGNÉ Salle des loisirs Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire

Randonnées pédestre et VTT organisée par le comité des fêtes de Contigné dimanche 21 avril 2024..

Rendez-vous de 8h à 10h30 à la salle communale de Contigné (Les Hauts d’Anjou) pour randonner à pied ou à VTT.

Plusieurs parcours sont proposés, à vous de choisir le vôtre

VTT 25 ou 50 kilomètres

Marche 8, 12 et 15 kilomètres

Ravitaillement sur le circuit. Tirage au sort avec lots à gagner et repas chaud l’arrivée. 8 8 EUR.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-21 08:00:00

fin : 2024-04-21

Salle des loisirs Contigné

Les Hauts-d’Anjou 49330 Maine-et-Loire Pays de la Loire braultjoel@orange.fr

L’événement RANDONNÉES PÉDESTRE ET VTT À CONTIGNÉ Les Hauts-d’Anjou a été mis à jour le 2024-04-04 par eSPRIT Pays de la Loire