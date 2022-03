RANDONNÉES PÉDESTRE ET VTT À CONTIGNÉ Les Hauts-d’Anjou Les Hauts-d'Anjou Catégories d’évènement: Les Hauts-d'Anjou

Maine-et-Loire

RANDONNÉES PÉDESTRE ET VTT À CONTIGNÉ Les Hauts-d’Anjou, 24 avril 2022, Les Hauts-d'Anjou. RANDONNÉES PÉDESTRE ET VTT À CONTIGNÉ Salle des loisirs Contigné Les Hauts-d’Anjou

2022-04-24 08:00:00 – 2022-04-24 Salle des loisirs Contigné

Les Hauts-d’Anjou Maine-et-Loire Les Hauts-d’Anjou Rendez-vous de 8h à 10h30 à la salle des losiirs de Contigné (Les HAuts d’Anjou) pour randonner à pied ou à VTT.

Plusieurs parcours sont proposés, à vous de choisir le vôtre :

VTT : 25, 40 et 60 kilomètres

Marche : 8, 12 et 15 kilomètres

Ravitaillement et repas chaud a l arrivée Randonnées pédestre et VTT organisée par le comité des fêtes de Contigné dimanche 24 avril 2022. braultjoel@orange.fr +33 6 09 59 18 54 Rendez-vous de 8h à 10h30 à la salle des losiirs de Contigné (Les HAuts d’Anjou) pour randonner à pied ou à VTT.

Plusieurs parcours sont proposés, à vous de choisir le vôtre :

VTT : 25, 40 et 60 kilomètres

Marche : 8, 12 et 15 kilomètres

Ravitaillement et repas chaud a l arrivée Salle des loisirs Contigné Les Hauts-d’Anjou

dernière mise à jour : 2022-03-03 par

Détails Catégories d’évènement: Les Hauts-d'Anjou, Maine-et-Loire Autres Lieu Les Hauts-d'Anjou Adresse Salle des loisirs Contigné Ville Les Hauts-d'Anjou lieuville Salle des loisirs Contigné Les Hauts-d'Anjou Departement Maine-et-Loire

Les Hauts-d'Anjou Les Hauts-d'Anjou Maine-et-Loire https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/les-hauts-danjou/

RANDONNÉES PÉDESTRE ET VTT À CONTIGNÉ Les Hauts-d’Anjou 2022-04-24 was last modified: by RANDONNÉES PÉDESTRE ET VTT À CONTIGNÉ Les Hauts-d’Anjou Les Hauts-d'Anjou 24 avril 2022 Les Hauts-d'Anjou maine-et-loire

Les Hauts-d'Anjou Maine-et-Loire