Menton Menton Alpes-Maritimes, Menton Randonnées Palme Masque & Tuba – Plage Hawaï Menton Menton Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Menton

Randonnées Palme Masque & Tuba – Plage Hawaï Menton, 24 juillet 2021-24 juillet 2021, Menton. Randonnées Palme Masque & Tuba – Plage Hawaï 2021-07-24 14:30:00 – 2021-07-24 17:00:00 Plage Hawaï 3 promenade Reine Astrid

Menton Alpes-Maritimes Menton EUR Randonnées palmées (palmes, masque, tuba) permettront de découvrir la faune et la flore marine locale, les différents milieux de vie sur les côtes de la Riviera.

Matériel fourni. info@menton-riviera-merveilles.fr +33 4 83 93 70 20 https://www.menton-riviera-merveilles.fr/boutique/ dernière mise à jour : 2021-07-15 par

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Menton Étiquettes évènement : Autres Lieu Menton Adresse Plage Hawaï 3 promenade Reine Astrid Ville Menton lieuville 43.78489#7.5241