RANDONNÉES PADDLE VILAINE ET SEMNON Pléchâtel

RANDONNÉES PADDLE VILAINE ET SEMNON, 23 mai 2022 18:00, Pléchâtel. Une balade ressourçante au départ de Pléchâtel – Tous les jeudis soirs de début mai à fin juillet – 18h à 20h30 escale comprise Départ : La Plage Pléchâtel / Durée mini : 2h30 / Niveau : facile / Accessible à tous à partir de 10 ans / Prévoir chaussures, casquette ou chapeau, gourde, crème solaire Un plaisir accessible à tous : après quelques informations pratiques d’un professionnel du nautisme, vous partirez tranquille vers le moulin de la Molière, un site patrimonial exceptionnel. Une petite escale sur ce site s’impose. Avant de repartir une petite collation de produits locaux vous sera proposée pour reprendre des forces. Puis le courant du fleuve vous accompagne jusqu’au Semnon, un affluent sauvage de la Vilaine. Naviguer en stand-up paddle est un merveilleux moyen de découvrir cette rivière. Une belle immersion en pleine nature vous attend parmi les nénuphars, libellules, hérons, martins pêcheurs… De retour à Pléchâtel vous pouvez, après la balade, vous restaurer au bar “La Plage”.

Détails Heure : 18:00 - 20:30 Site : https://www.bainvoile35.com/page/1805528-balades-en-paddle Autres Lieu LA PLAGE Ville Pléchâtel Age minimum 10 Organisateur Club Nautique Bain de Bretagne Tarif 28 Departement Ille et Vilaine

