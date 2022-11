Randonnées nocturnes en raquettes Saint-Laurent-en-Grandvaux Saint-Laurent-en-Grandvaux Catégories d’évènement: 39150

Saint-Laurent-en-Grandvaux

Randonnées nocturnes en raquettes Saint-Laurent-en-Grandvaux, 15 février 2023

Camping municipal Le Champ de mars Rue du Camping Saint-Laurent-en-Grandvaux 39150

2023-02-15

Rue du Camping Camping municipal Le Champ de mars

Saint-Laurent-en-Grandvaux

39150 Randonnées nocturnes en raquettes avec Les Crapahuts ! Les mercredis 15, 22 février et 1er mars 2023. Rdv au camping (salle hors-sac) à 19h45 / départ à 20h pour un circuit de 5 km. Venir avec son matériel (bâtons, raquettes, lampe, bonnes chaussures et vêtements chauds).

Découverte de la rando nocturne avec ses ombres, ses bruits et une nature différente.

Ouvert à tout public.

Au retour : boissons chaudes, crêpes avec confitures maison. Réservations au 06 74 63 18 07 ou à l’office de tourisme : 03 84 60 15 25. Venez fouler la neige et passer un bon moment en famille ou entre amis ! cabut.janine@akeonet.com http://lesamiscrapahuts.canalblog.com/ Rue du Camping Camping municipal Le Champ de mars Saint-Laurent-en-Grandvaux

