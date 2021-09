Brémontier-Merval Brémontier-Merval Brémontier-Merval, Seine-Maritime Randonnées nocturnes Brémontier-Merval Brémontier-Merval Catégories d’évènement: Brémontier-Merval

Seine-Maritime

Randonnées nocturnes Brémontier-Merval, 2 octobre 2021, Brémontier-Merval. Randonnées nocturnes 2021-10-02 18:00:00 18:00:00 – 2021-10-02 00:00:00 00:00:00

Brémontier-Merval Seine-Maritime Brémontier-Merval e 2 octobre 2021 aura lieu la 11ème édition de la Randonnée Nocturne du Département. Cette année les parcours de la randonnée nocturne se feront au départ du Château de Brémontier Merval. 2 parcours vous seront proposés pour cette édition, de 8,8 km et de 13,6 km. Vous pourrez également en profiter pour visiter le parc du Château qui revêtira un habit de lumière inhabituelle mettant en valeur son architecture. Les départs se feront de 19h à 19h45 pour le 13km et de 19h45 à 20h30 pour le 8km. Aucun départ au-delà de ces créneaux ne sera autorisé. 4800 participants seront prévus cette année. A chaque inscription, un billet électronique à votre nom vous sera remis et sera à présenter sur votre smartphone ou imprimer, pour être scanné le jour de la randonnée. Comme chaque année des animations en lien avec le thème de la nuit agrémenteront votre passage au Château avant et après les parcours. Le village d’animation ouvrira à partir de 18h et vous pourrez ainsi profiter des animations gratuites pour tous. 1 point de ravitaillement gratuit sera mis en place sur chacun des parcours. Des food-trucks seront présents sur le village pour permettre à ceux qui le souhaitent d’acheter de quoi se restaurer si vous n’avez pas prévu d’en-cas. La randonnée et les animations sont entièrement gratuites. Prévoyez une lampe de poche ou frontale, et même un gilet jaune pour être plus facilement visible sur les parcours. Les terrains étant gras à cette période de l’année , prévoyez des chaussures de randonnées pour éviter les entorses avec des chaussures inadaptées. Les gestes barrières seront à appliquer sur l’événement, du gel sera à disposition sur le village, le pass sanitaire sera exigé à l’entrée du village. e 2 octobre 2021 aura lieu la 11ème édition de la Randonnée Nocturne du Département. Cette année les parcours de la randonnée nocturne se feront au départ du Château de Brémontier Merval. 2 parcours vous seront proposés pour cette édition, de 8,8 … https://www.seinemaritime.fr/mes-activites/sport/manifestations-sportives/randonnee-nocturne.html e 2 octobre 2021 aura lieu la 11ème édition de la Randonnée Nocturne du Département. Cette année les parcours de la randonnée nocturne se feront au départ du Château de Brémontier Merval. 2 parcours vous seront proposés pour cette édition, de 8,8 km et de 13,6 km. Vous pourrez également en profiter pour visiter le parc du Château qui revêtira un habit de lumière inhabituelle mettant en valeur son architecture. Les départs se feront de 19h à 19h45 pour le 13km et de 19h45 à 20h30 pour le 8km. Aucun départ au-delà de ces créneaux ne sera autorisé. 4800 participants seront prévus cette année. A chaque inscription, un billet électronique à votre nom vous sera remis et sera à présenter sur votre smartphone ou imprimer, pour être scanné le jour de la randonnée. Comme chaque année des animations en lien avec le thème de la nuit agrémenteront votre passage au Château avant et après les parcours. Le village d’animation ouvrira à partir de 18h et vous pourrez ainsi profiter des animations gratuites pour tous. 1 point de ravitaillement gratuit sera mis en place sur chacun des parcours. Des food-trucks seront présents sur le village pour permettre à ceux qui le souhaitent d’acheter de quoi se restaurer si vous n’avez pas prévu d’en-cas. La randonnée et les animations sont entièrement gratuites. Prévoyez une lampe de poche ou frontale, et même un gilet jaune pour être plus facilement visible sur les parcours. Les terrains étant gras à cette période de l’année , prévoyez des chaussures de randonnées pour éviter les entorses avec des chaussures inadaptées. Les gestes barrières seront à appliquer sur l’événement, du gel sera à disposition sur le village, le pass sanitaire sera exigé à l’entrée du village. dernière mise à jour : 2021-09-16 par

Détails Catégories d’évènement: Brémontier-Merval, Seine-Maritime Autres Lieu Brémontier-Merval Adresse Ville Brémontier-Merval lieuville 49.51688#1.59959