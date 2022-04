RANDONNÉES MAYENNE ANGEVINE Château-Gontier-sur-Mayenne, 5 juin 2022, Château-Gontier-sur-Mayenne.

EUR 6 6 Le dimanche 05 juin, rendez-vous au parc Saint-Fiacre pour les randonnées Mayenne Angevine : randonnées pédestres, cyclo et vtt.

Au programme :

– 4 randos pédestres de 7, 10, 15 et 20 km

– 3 randos cyclo de 40, 60 et 80 km

– 6 randos vtt de 15, 20, 30, 40, 50 et 60 km

Départ libre de 08h à 10h du parc Saint-Fiacre, quai du docteur Lefevre à Château-Gontier.

Renseignements : 06 84 28 16 63 – michelricard53200@gmail.com

Préinscriptions sur : https://tinyurl.com/rando-mayenne-angevine

Dans le cadre du Tour de la Mayenne VTT, rendez-vous à Château-Gontier pour les randonnées mayenne Angevine.

