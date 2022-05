Randonnées ludiques à Houssay Houssay Houssay Catégories d’évènement: Houssay

Loir-et-Cher

Randonnées ludiques à Houssay Houssay, 15 mai 2022, Houssay. Randonnées ludiques à Houssay Houssay

2022-05-15 09:00:00 – 2022-05-15 12:00:00

Houssay Loir-et-Cher Houssay Randonnées ludiques à Houssay. Parcours Pokémons (4km), parcours Disney (6km), parcours sportif (10km). A faire en rando, trail ou marche nordique. Pour toute la famille. Repas partagé à partir de 12h. Prévoir son pique-nique. Venez découvrir le centre en chassant les Pokémons, en testant vos connaissance sur l’univers Disney ou tout simplement en faisant le meilleur temps sur les 10km. +33 6 68 86 79 15 Randonnées ludiques à Houssay. Parcours Pokémons (4km), parcours Disney (6km), parcours sportif (10km). A faire en rando, trail ou marche nordique. Pour toute la famille. Repas partagé à partir de 12h. Prévoir son pique-nique. ADT41-enola

Houssay

dernière mise à jour : 2022-04-12 par

Détails Catégories d’évènement: Houssay, Loir-et-Cher Autres Lieu Houssay Adresse Ville Houssay lieuville Houssay Departement Loir-et-Cher

Houssay Houssay Loir-et-Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/houssay/

Randonnées ludiques à Houssay Houssay 2022-05-15 was last modified: by Randonnées ludiques à Houssay Houssay Houssay 15 mai 2022 Houssay loir-et-cher

Houssay Loir-et-Cher