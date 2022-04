RANDONNÉES ET VIDE-GRENIERS DE L’APE CAMILLE CLAUDEL Lys-Haut-Layon Lys-Haut-Layon Catégories d’évènement: Lys-Haut-Layon

RANDONNÉES ET VIDE-GRENIERS DE L’APE CAMILLE CLAUDEL Lys-Haut-Layon, 15 mai 2022, Lys-Haut-Layon. RANDONNÉES ET VIDE-GRENIERS DE L’APE CAMILLE CLAUDEL VIHIERS Site de l’Etang du Lys Lys-Haut-Layon

Lys-Haut-Layon Maine-et-Loire Plusieurs circuits de randonnée : 4-7-10-14 ou 17km, départ entre 8h et 10h, ravitaillement sur les trajets.

Vide-grenier de 7h à 17h.

