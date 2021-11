Saint-benoit-sur-loire Gymnase de Saint Benoit sur Loire Saint-Benoît-sur-Loire Randonnées – en faveur de l’AFM Téléthon Gymnase de Saint Benoit sur Loire Saint-benoit-sur-loire Catégorie d’évènement: Saint-Benoît-sur-Loire

Randonnées – en faveur de l’AFM Téléthon Gymnase de Saint Benoit sur Loire, 5 décembre 2021, Saint-benoit-sur-loire. Randonnées – en faveur de l’AFM Téléthon

Gymnase de Saint Benoit sur Loire , le dimanche 5 décembre à 07:00

– par Saint Benoit Espoir en partenariat avec Sully Espoir avec le soutien de la municipalité – 3 parcours de 6, 10 et 15Km – Faites un petit geste pour l’environnement en amenant votre gobelet – Buvette et petite restauration sur place – Gilet fluo et lampe obligatoires – Chien tenu en laisse accepté – Ravitaillement sur les parcours de 10 et 15Km PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE Pour les inscriptions Randonnées – en faveur de l’AFM Téléthon Gymnase de Saint Benoit sur Loire Rue de Tholey, Saint-benoit-sur-loire Saint-benoit-sur-loire

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-12-05T07:00:00 2021-12-05T08:30:00

Détails Catégorie d’évènement: Saint-Benoît-sur-Loire Autres Lieu Gymnase de Saint Benoit sur Loire Adresse Rue de Tholey, Saint-benoit-sur-loire Ville Saint-benoit-sur-loire lieuville Gymnase de Saint Benoit sur Loire Saint-benoit-sur-loire