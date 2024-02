Randonnées d’ouverture de la saison estivale à l’Étang de Chaux Peyrat-la-Nonière, dimanche 30 juin 2024.

Randonnées route, VTT et pédestre

Accueil et départ de 8h à 10h Clôture à 14h

Circuits balisés, départs libres

Randonnées route 35.57.74 km

Randonnées VTT 20 et 35km

Randonnées pédestres 3,8 et 15.5 km

Randonnées accompagnée à la découverte des poulaillers des champs, 7km, départ 9h

Possibilité de repas sur place à midi, sans réservation.

Pas de participation demandée, dons libres au profit d’une association caritative. .

Début : 2024-06-30 08:00:00

fin : 2024-06-30

Etang de Chaux

Peyrat-la-Nonière 23130 Creuse Nouvelle-Aquitaine ecpeyrat@free.fr

