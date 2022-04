Randonnées des Traines-Pattes Clamecy Clamecy Catégories d’évènement: Clamecy

Clamecy Nièvre Clamecy Ça marche pour tout le monde, chaque samedi, avec les Traines-Pattes de Clamecy !

Les membres du club vous proposent de participer à leurs marches ce premier semestre 2022. Au programme : – le samedi 23 Avril : randonnée à La chapelle st andré , rdv à 14h à la salle des fêtes, – le samedi 30 Avril : randonnée à Clamecy, rdv à 14h place du commandant boidot – le samedi 7 Mai : randonnée à Crain, rdv à 14h place de la mairie – le samedi 21 Mai : randonnée à Corvol l’orgeuilleux rdv à 14h au parking de la salle des fêtes – le samedi 28 Mai : randonnée à Chatel censoir rdv à 14h au parking du cimetière – le samedi 18 Juin : randonée à Rix, rdv 14h au parking du l’église -le samedi 25 Juin : randonée à Menou, rdv 14h vers l’église Pour chaque lieu de départ de randonnée, rendez-vous pris à partir de 14h.

Pour celles et ceux qui préfèrent partir de Clamecy, le rendez-vous est tenu à partir de 13h30 ou 13h45 à la place du commandant Boidot.

