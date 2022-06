Randonnées des Fées Le Theil-de-Bretagne Le Theil-de-Bretagne Catégories d’évènement: 35240

Le Theil-de-Bretagne

Randonnées des Fées Le Theil-de-Bretagne, 24 septembre 2022, Le Theil-de-Bretagne. Randonnées des Fées Le Theil-de-Bretagne

2022-09-24 14:00:00 – 2022-09-25 15:00:00

Le Theil-de-Bretagne 35240 Le Theil-de-Bretagne 3 parcours cyclo de 25 à 100km, 3 circuits VTT de 20 à 60 km et 3 circuits pédestres.

Le samedi à partir de 14h et le dimanche à partir de 7h45 lepigeonblanc35@orange.fr +33 7 86 36 34 38 3 parcours cyclo de 25 à 100km, 3 circuits VTT de 20 à 60 km et 3 circuits pédestres.

Le samedi à partir de 14h et le dimanche à partir de 7h45 Le Theil-de-Bretagne

dernière mise à jour : 2022-03-25 par

Détails Catégories d’évènement: 35240, Le Theil-de-Bretagne Autres Lieu Le Theil-de-Bretagne Adresse Ville Le Theil-de-Bretagne lieuville Le Theil-de-Bretagne Departement 35240

Le Theil-de-Bretagne Le Theil-de-Bretagne 35240 https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/le-theil-de-bretagne/

Randonnées des Fées Le Theil-de-Bretagne 2022-09-24 was last modified: by Randonnées des Fées Le Theil-de-Bretagne Le Theil-de-Bretagne 24 septembre 2022 35240 Le Theil-de-Bretagne

Le Theil-de-Bretagne 35240