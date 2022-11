Randonnées des Amis des Sentiers de Brocéliande Paimpont, 15 mai 2022, Paimpont.

Randonnées des Amis des Sentiers de Brocéliande

Paimpont Ille-et-Vilaine

2022-05-15 – 2022-05-15

Paimpont

Ille-et-Vilaine

L’association « Les Amis des Sentiers de Brocéliande » a été créée en juin 1992, suite à la réalisation d’un réseau d’itinéraires de chemins de Grande Randonnée (GR), et de circuits en boucles de Promenade et Randonnée (PR), entre Montfort et Tréhorenteuc, appelé « Tour de Brocéliande ». Elle est affiliée à la Fédération Française de la Randonnée Pédestre.

Son but est de promouvoir l’intérêt du sentier et son attractivité culturelle pour dynamiser la pratique du tourisme de randonnée en Brocéliande.

Programme 2022 :

– 15/05, 26/05, 12/06, 25/06 : Balisage de sentier. Inscriptions auprès de Daniel Coquaire au 06-68-81-31-60. Lieu et heure de rendez-vous communiqués lors de l’inscription.

– 22/05 : De la croix des jeunes à la Trotinais. Inscriptions auprès de Jannick Lasnet au 06-40-40-77-63. Rendez-vous à 9h30 Place des Lavandières à St Senoux.

– 04/06 : L’Arguenon maritime. Inscriptions auprès de Jean-Yves Rehel au 06-74-55-74-36. Rendez-vous à 9h30 à la Gare SNCF, route de Dinard à Plancoët.

– 19/06 : Rando des 30 ans… sur les sentiers de Brocéliande (rando pique-nique partagé). Inscriptions auprès de Yolande au 06-82-50-10-52 ou Frédéric au 06-64-74-48-26. Lieu et heure de rendez-vous communiqués lors de l’inscription.

– 03/09 : La retenue de Rophemel. Inscriptions auprès de Pascal Bouteiller au 06-84-83-83-28. Rendez-vous à 9h30, Place de l’église à Guitte.

– 18/09 : Les forges de Paimpont. Inscriptions auprès de Yolande Pilorget au 06-82-50-10-52. Rendez-vous à 9h30, salle polyvalente, 1 rue de l’enchanteur Merlin à Paimpont.

– Du 23/09 au 25/09 : En baie de St Brieuc. Inscriptions auprès de Yolande au 06-82-50-10-52 ou Ginette au 06-16-45-67-79. Lieu et heure de rendez-vous communiqués lors de l’inscription.

– 01/10 : La Vilaine, les châteaux et manoirs. Inscriptions auprès de Monique Ventroux au 06-74-92-68-33. Rendez-vous à 9h30, parking rue de Laillé à Bourg des Comptes.

– 23/10 : Le périple des moulins. Inscriptions auprès de Yolande Pilorget au 06-82-50-10-52. Rendez-vous à 9h30 au Moulin de la vallée à St Jacut les Pins.

– 05/11 : Entre Trémelin et Serein. Inscriptions auprès de Frédéric Catouillard au 06-64-74-48-26. Rendez-vous à 9h30, Place de l’église à St Péran.

– 20/11 : Le chêne au loup. Inscriptions auprès d’André Gicquel au 06-24-84-53-90. Rendez-vous à 9h30, Place de l’église à la Chapelle Bouexic.

– 03/12 : La butte de Dran. Inscriptions auprès de Patrick Guillotin au 06-84-11-15-09. Rendez-vous à 9h30, Place de la gare (face salle des fêtes) à Guer.

– 18/12 : La chapelle de l’Ermitage. Inscriptions auprès de Jannick Lasnet au 06-40-40-77-63. Rendez-vous à 9h30, derrière l’église, rue St Goulven à Goven.

Programme complet sur http://asb.broceliande.free.fr/

Tarifs:

– Adhésion 2021-2022 (Si licence dans un autre club affilié): Individuel 10€, Chômeur et jeunes de moins de 25 ans 4€, Famille 18€

– Journée : gratuit pour les adhérent A.S.B, 1€ pour les licencié FFRandonnées (sur présentation de la carte), 2€50 pour les non licencié.

Pour plus d’informations sur les tarifs d’adhésion, vous pouvez consulter leur site internet http://asb.broceliande.free.fr.

http://asb.broceliande.free.fr/

Paimpont

dernière mise à jour : 2022-05-13 par