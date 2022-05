Randonnées des Amis des Sentiers de Brocéliande – Balisage de sentiers Paimpont, 15 mai 2022, Paimpont.

Randonnées des Amis des Sentiers de Brocéliande – Balisage de sentiers Paimpont

2022-05-15 – 2022-05-15

Paimpont Ille-et-Vilaine

L’association “Les Amis des Sentiers de Brocéliande” a été créée en juin 1992, suite à la réalisation d’un réseau d’itinéraires de chemins de Grande Randonnée (GR), et de circuits en boucles de Promenade et Randonnée (PR), entre Montfort et Tréhorenteuc, appelé “Tour de Brocéliande”. Elle est affiliée à la Fédération Française de la Randonnée Pédestre.

Son but est de promouvoir l’intérêt du sentier et son attractivité culturelle pour dynamiser la pratique du tourisme de randonnée en Brocéliande.

Balisage de sentiers. Inscription auprès de Daniel Coquaire.

Tarifs:

– Adhésion 2021-2022 (Si licence dans un autre club affilié): Individuel 10€, Chômeur et jeunes de moins de 25 ans 4€, Famille 18€

– Journée : gratuit pour les adhérent A.S.B, 1€ pour les licencié FFRandonnées (sur présentation de la carte), 2€50 pour les non licencié.

Pour plus d’informations sur les tarifs d’adhésion, vous pouvez consulter leur site internet http://asb.broceliande.free.fr.

+33 6 68 81 31 60

Paimpont

