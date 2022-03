Randonnées découvertes Airvault, 3 avril 2022, Airvault.

Randonnées découvertes Airvault

2022-04-03 – 2022-04-03

Airvault Deux-Sèvres Airvault

Parcours Ekolien “Curieux par nature” : envie d’en apprendre un peu plus sur ce qui vous entoure ? Au travers du sentier pédagogique, venez découvrir la faune et la flore de vos territoires. Le départ a lieu à la salle de Répéroux (non Soulièvres comme indiquée sur l’affiche). Départ entre 8 h 30 et 9 h. Gratuit. Evénement départemental organisé par la fédération départementale de chasse des Deux-Sèvres, sept communes ont été choisies dont Soulièvres. Informations : 05 49 25 05 00.

+33 5 49 25 05 00

Airvault

