RANDONNÉES DE NOËL Étriché

Étriché Maine-et-Loire Pays de la Loire

RANDONNÉES DE NOËL
5 décembre 2021

3 randonnées seront proposées : 4, 7 ou 9 km. Chocolat ou vin chaud offert aux marcheurs. Animations enfants : tours de poneys, chorale enchantée, vente des produits de la boulangerie, vente de cafés de la Brûlerie de la Maine…

Randonnées de Noël organisées par l'Association l'Alerte
contact@alerte-etriche.fr

5 EUR

