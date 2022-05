RANDONNÉES DE L’APE VILLEMOISAN Val d’Erdre-Auxence, 15 mai 2022, Val d'Erdre-Auxence.

RANDONNÉES DE L’APE VILLEMOISAN Val d’Erdre-Auxence

2022-05-15 08:00:00 – 2022-05-15 10:00:00

Val d’Erdre-Auxence Maine-et-Loire Val d’Erdre-Auxence

EUR 5 10 L’APE de Villemoisan vous attendent salle de l’Auxence pour un départ en circuit de randonnées : trois parcours VTT vous sont proposés (25, 32 et 40 km) et deux parcours de marche (9 et 15 km). Inscriptions de 8 à 10h.

5€ sans repas

10€ repas compris

(demi-tarif pour les moins de 12 ans)

Randonnées organisée par l’Association des Parents d’Elèves de Villemoisan le 15 mai 2022.

vtt.villemoisan@gmail.com

Val d’Erdre-Auxence

