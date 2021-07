Randonnées dans les vignes Charcenne, 1 août 2021-1 août 2021, Charcenne.

Randonnées dans les vignes 2021-08-01 – 2021-08-31

Charcenne Haute-Saône Charcenne

Vous désirez découvrir le domaine viticole de Charcenne ?? Le vignoble Guillaume vous propose cet été, des balades dans les vignes, tous les mercredis, jeudis et samedis après-midi en juillet, un parcours de 8km où vous découvrirez le métier de viticulteur, les vignes et la gamme des vins produits au domaine. Pause et dégustation des vins effervescents à la » Caborde » puis dégustation à la cave. Départ 14h30 devant la cave.

Réservation obligatoire, Tarif : 20€ par personne.

vignoble@guillaume.fr +33 3 84 32 77 22

