Place de l’Église, le mercredi 14 juillet à 08:30

Balade de 10,5km dans les paysages vallonées et arborés de la commune. Toutes les mesures sanitaires sont garanties pour vous assurer une balade en toute sérénité!! Annulation en cas d’intempéries

Gratuit/ Réservation obligatoire/ Chaussures de rando et bouteilles d’eau conseillées/Emmener votre gobelet

2021-07-14T08:30:00 2021-07-14T12:00:00

