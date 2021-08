Pourcy Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims Marne, Pourcy Randonnées dans l’ambiance des vendanges… Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims Pourcy Catégories d’évènement: Marne

Pourcy

Randonnées dans l’ambiance des vendanges… Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims, 17 septembre 2021, Pourcy. Randonnées dans l’ambiance des vendanges…

du vendredi 17 septembre au dimanche 19 septembre à Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims

### Suivez les circuits de randonnée en accès libre au cœur du Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims. Ces circuits passant par le vignoble de la Montagne de Reims, en plein cœur des vignes dans lesquelles vous aurez peut-être la chance de croiser… les vendanges. Une opportunité unique de découvrir de l’intérieur l’ambiance qui anime cette période clé du cycle annuel champenois !

Gratuit.

Suivez les circuits de randonnée en accès libre au cœur du Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims. Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims Chemin de Nanteuil, 51480 Pourcy Pourcy Marne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T08:00:00 2021-09-17T18:00:00;2021-09-18T08:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T08:00:00 2021-09-19T18:00:00

Détails Catégories d’évènement: Marne, Pourcy Autres Lieu Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims Adresse Chemin de Nanteuil, 51480 Pourcy Ville Pourcy lieuville Parc Naturel Régional de la Montagne de Reims Pourcy