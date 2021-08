Aschères-le-Marché Aschères-le-Marché Ascheres-le-marche, Loiret Randonnées Cyclo-Locavores des 4, 18 , 19 et 25 septembre Aschères-le-Marché Aschères-le-Marché Catégories d’évènement: Ascheres-le-marche

Aschères-le-Marché Loiret Aschères-le-Marché 6 EUR Randonnées cyclotouristes avec découverte des producteurs ‘vente directe), des artisans et des artistes de la région Pour cette année 2021, nous vous proposons un nouveau type de manifestation, qui suite aux confinements pour Covid-19, fait la part belle à la consommation locavore et le renouveau du vélo, parmi la population.

Nous vous proposons, la découverte de quelques producteurs agricoles qui travaillent en bio, et proposent à tous leurs production. Pour aller les rencontrer, nous ferons des petites étapes de 5 à 7 km de vélo, sur les petites routes, avec arret d'une petite demi-heure, chez chacun. Ils vous proposerons leurs produits de la ferme ou leur produits transformés. Nous en profiterons pour faire des étapes chez des artisans et des des artistes locaux.

D Venon

