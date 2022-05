Randonnées cyclo : La Ronde des Clubs d’Opale Montreuil, 22 mai 2022, Montreuil.

Randonnées cyclo : La Ronde des Clubs d’Opale Rue Sainte-Austreberthe Montreuil

2022-05-22 – 2022-05-22

Rue Sainte-Austreberthe Montreuil Pas-de-Calais

Montreuil La Ronde des Clubs d’Opale

Dimanche 22 mai – Pour tous

————————-

Neuf clubs affiliés à la Fédération Française de Cyclotourisme s’associent pour créer cette randonnée d’un nouveau genre. Elle couvrira les routes de la Côte d’Opale et l’intérieur du Boulonnais, du Desvrois et du Montreuillois.

Chaque Point de départ et d’arrivée comprend un circuit court gratuit de 30 à 40km accessible à tous.

Les Accueils :

-Waben : Port de la Madelon de 7h à 17h – Possibilité de 2 boucles avec départ et arrivée.

Boucle sud de 100km ou boucle intégrale de 150 km

Contact : Jean Leroi au +33 (0)6 32 43 80 41 ou Daniel Lenoir au +33 (0)6 76 45 93 31

-Enquin-sur-Baillons : Place de l’église de 7h à 17h – Possibilité de 3 boucles avec départ et arrivée.

Boucle sud de 100km, boucle nord de 98km, boucle intégrale de 150km

Contact : Philippe Delbé au +33 (0)6 45 77 53 57

-Le Portel (Centre Saint-Joseph) de 7h à 17h – Possibilité de 2 boucles avec départ et arrivée.

Boucle nord de 98km, la boucle intégrale de 150km

Contact : Gérard Ledez au +33 (0)6 08 99 23 96

-Marquise : Salle Yves Montand/Square Jacques Fayeulle de 7h à 17h – Possibilité de 2 boucles avec départ et arrivée.

Boucle nord de 98km, la boucle intégrale de 150km

Contact : Marcel Guilbert au +33 (0)7 71 10 75 72

NB : Tous les parcours sont fléchés. Les ravitaillements sont assurés à chaque point d’accueil. Pour obtenir le plan des boucles, cliquez sur « Télécharger le document » à droite de l’écran

dernière mise à jour : 2022-05-04 par