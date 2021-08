La Grande Chaloupe Grande Chaloupe 97400 Saint-Denis La Grande Chaloupe Randonnées-croquis du patrimoine : gare, Grande Chaloupe Grande Chaloupe 97400 Saint-Denis La Grande Chaloupe Catégorie d’évènement: La Grande Chaloupe

Grande Chaloupe 97400 Saint-Denis, le vendredi 17 septembre à 16:00

Venez à la découverte du patrimoine du nord de l’île, en particulier de la Montagne à la Grande Chaloupe, via des ateliers de randonnée-croquis sur des sites historiques représentatifs. Un circuit mettra particulièrement en avant le patrimoine ferroviaire. Samedi 18 septembre – Voie ferrée, Ti Train Lontan et pont ferroviaire à la Grande Chaloupe – Tout public – 14h à 16h – Gare de la Grande Chaloupe – Tout public – 16h à 18h Dimanche 19 septembre – Ancienne Léproserie de St Bernard – Tout public – 10h à 12h – Du Chemin des Anglais à la NRL, 250 ans d’histoire – Marcheur averti – 14h à 16h – Lazarets 1 & 2 – Tout public – 16h à 18h Pas de prérequis en techniques de dessin.

Apportez votre matériel de dessin si vous en avez. Papier fourni. Chaussures confortables.

La randonnée-croquis aura comme point d'ancrage la gare de la Grande Chaloupe. Grande Chaloupe 97400 Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T16:00:00 2021-09-17T18:00:00

