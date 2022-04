Randonnees champetres : LES VERSANNES, UN VILLAGE NÉ DU CHEMIN DE FER » La Douze, 1 mai 2022, La Douze.

Randonnees champetres : LES VERSANNES, UN VILLAGE NÉ DU CHEMIN DE FER » La Douze

2022-05-01 09:30:00 – 2022-05-01

La Douze 24330 La Douze

EUR 4.5 4.5 Dimanche 1 mai

Randonnées champêtres

Les premières mentions des Versannes se situent au XIVe siècle. L’origine du village se trouve dans deux hameaux isolés et très peu peuplés. Et pourtant, c’est au XIXe siècle que les Versannes prennent leur essor. L’arrivée du chemin de fer et la construction de la gare des voyageurs permettent le développement d’un bourg au grand dynamisme jusqu’à la fin des années 1980. Venez randonner et découvrir l’histoire de ce lieu entre constructions, chemins et bois. Avec, sur le parcours, un bâtiment conçu par un célèbre architecte de Périgueux…

INFOS PRATIQUES Prévoir votre pique-nique et de bonnes chaussures de marche pour la randonnée du 1er mai.

Les billets doivent être achetés à l’Office de Tourisme Intercommunal du Grand Périgueux

+33 5 53 53 10 63

ot grand périgueux

La Douze

dernière mise à jour : 2022-04-19 par OT de Périgueux