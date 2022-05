Randonnees champetres : « LA RONDE DES CHÂTEAUX » Périgueux Périgueux Catégories d’évènement: 24000

Périgueux 24000 18 18 EUR Dimanche 26 juin Randonnées champêtres Plusieurs demeures des XVIe, XVIIIe et XIXe siècles témoignent du rayonnement de la seigneurie de de Périgueux sur sa banlieue. Vous y rencontrerez les familles de Beaufort, de Belcier ou Souc, qui pour habiter ces châteaux, devaient rendre hommage à la ville. C’est un patrimoine bâti remarquable que l’on vous invite à découvrir au cours de ce périple de 13 kms. Un arrêt à l’auberge de la Fanole nous permettra de faire une pause casse-croûte gourmande et locale. INFOS PRATIQUES : Prévoir votre pique-nique et de bonnes chaussures de marche pour la randonnée du 1er mai.

Les billets doivent être achetés à l’Office de Tourisme Intercommunal du Grand Périgueux ou dans les Bureaux

