Arcachon Gironde Randonnée bien-être, pédestre, aquatique, nautique et équestre !

Rendez-vous à la maison de quartier des Abatilles/Péreire pour les inscriptions. Les départs se feront de 3 maisons de Quartier différentes :

Le Jeudi 21 Octobre : La Maison de Quartier Le Moulleau

Le Jeudi 25 Novembre : La Maison de Quartier l’ Aiguillon/Saint Ferdinand

Le Jeudi 9 Décembre : La Maison de Quartier de la Chapelle Randonnée bien-être, pédestre, aquatique, nautique et équestre !

