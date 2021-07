Locunolé Locunolé Finistère, Locunolé Randonnées avec Routennou an Diaoul Locunolé Locunolé Catégories d’évènement: Finistère

Locunolé

Randonnées avec Routennou an Diaoul 2021-07-24 18:00:00 – 2021-07-24 21:00:00 Derrière la salle multifonction 2 Rue de Beg Ar Roz

Locunolé Finistère Trois circuits au choix (8, 11, & 16 km) de randonnées pédestres en nocturne.

Coût inscription cinq euros. Les départs pourront s’échelonner entre 18 et 19 h, à partir de « l’Abri », sis derrière la salle multifonctions. Des grillades seront servies à l’arrivée.

