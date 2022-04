Randonnées avec les Marcheurs du Pays Rignacois Rignac, 1 janvier 2022, Rignac.

Randonnées avec les Marcheurs du Pays Rignacois Place du portail haut Rignac

2022-01-01 – 2022-01-23

Place du portail haut Aveyron Rignac

Du 1er septembre au 30 juin : 2eme et 4eme dimanche du mois départ 14h devant l’Espace Jarlan et les mercredis à 14h.

Du 1er juillet au 31 août : tous les mercredis marche nocturne, départ 20h devant l’Espace Jarlan en juillet et 19h30 en août.

En cas de problème, l’association et l’OT se dégagent de toute responsabilité.

Pour info: marcheurs.rignacois12@orange.fr

L’association des Marcheurs du Pays Rignacois vous propose randonnées pédestres et balades tout au long de l’année

